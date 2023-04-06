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Кубок России

«Краснодар» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

06 Апреля 2023 • 19:30 Комментировать
Краснодар
0:0
Ростов
1 1.72 X 3.90 2 5.30
1-й тайм

В Кубке России по футболу встречаются «Краснодар» и «Ростов».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Краснодар0:0Ростов
Сафонов МатвейРамирес КристианАлонсо ХуниорКайо ПанталеаоВолков Сергей АлександровичЧерников АлександрБаньяц МихайлоСперцян ЭдуардКадиБатчи ЖоауКордоба Джон
Запасные: Петров СергейКокарев НикитаЖилкин ГригорийОлусегун ОлакунлеАгкацев СтаниславКобнан МозесСорокин ЕгорАхметов ИльзатИонов АлексейКривцов НикитаКевин ГарсияЛитвинов Вячеслав
Песьяков СергейТерентьев ДенисПрохин ДанилаМелёхин ВикторСильянов АлександрСелява АлександрГлебов ДанилЩетинин КириллПолоз ДмитрийТугарев РоманГоленков Егор
Запасные: Григорьев АнтонБочаров ПавелКомличенко НиколайЛангович АндрейЦулая МихаилКомаров ИванШанталий ДаниилМиронов Андрей СергеевичОсипенко МаксимБайрамян ХоренМельников СтепанЧернов Евгений
06 апреля. Стадион "Стадион Краснодар (Краснодар)".
Текстовая трансляция 

 

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КРАСНОДАР РОСТОВ
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