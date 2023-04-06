«Краснодар» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Краснодар» и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - Ростов
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Протокол игры
Сафонов Матвей•Рамирес Кристиан•Алонсо Хуниор•Кайо Панталеао•Волков Сергей Александрович•Черников Александр•Баньяц Михайло•Сперцян Эдуард•Кади•Батчи Жоау•Кордоба Джон
Песьяков Сергей•Терентьев Денис•Прохин Данила•Мелёхин Виктор•Сильянов Александр•Селява Александр•Глебов Данил•Щетинин Кирилл•Полоз Дмитрий•Тугарев Роман•Голенков Егор
06 апреля. Стадион "Стадион Краснодар (Краснодар)".
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