Деменко: «Шансы «Ростова» и «Краснодара» 50 на 50»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России (Путь регионов), в котором «быки» примут у себя дома «Ростов».

По мнению эксперта, шансы соперников равны и одержать победу способна любая из команд. При этом Деменко подчеркнул, что в плане стиля игры ему больше нравится «Краснодар».

«Мне больше нравится «Краснодар», всё-таки команда играет в более атакующий футбол. Карпин пытается тоже привить такой стиль «Ростову», но сейчас команда больше действует от обороны», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Ростов» состоится сегодня, 6 апреля. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.