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Кубок России

Деменко: «Шансы «Ростова» и «Краснодара» 50 на 50»

06 Апреля 2023 • 14:30 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
1 1.88 X 3.70 2 4.50
Через 4 ч. 21 мин.

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России (Путь регионов), в котором «быки» примут у себя дома «Ростов».

По мнению эксперта, шансы соперников равны и одержать победу способна любая из команд. При этом Деменко подчеркнул, что в плане стиля игры ему больше нравится «Краснодар».

«Мне больше нравится «Краснодар», всё-таки команда играет в более атакующий футбол. Карпин пытается тоже привить такой стиль «Ростову», но сейчас команда больше действует от обороны», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Ростов» состоится сегодня, 6 апреля. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Максим Деменко
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КРАСНОДАР РОСТОВ
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