Григорян считает, что «Краснодар» обыграет «Ростов» в кубковом матче

Известный российский футбольный тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России (Путь регионов), в котором «Краснодар» примет на своём поле «Ростов».

По мнению специалиста, фаворитами предстоящей встречи являются хозяева. Матч «Краснодар» — «Ростов» состоится сегодня, 6 апреля. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Думаю, что «Краснодар» этот матч выиграет. На своём поле команда ещё агрессивнее играет, у них очень качественная атака. Оборона «Ростова» не потянет это противостояние», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, что победитель этого противостояния выйдет во второй этап полуфинала Пути регионов, а проигравший завершит свои выступления в текущем розыгрыше турнира.