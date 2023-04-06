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Кубок России

Григорян считает, что «Краснодар» обыграет «Ростов» в кубковом матче

06 Апреля 2023 • 09:34 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
1 2.15 X 3.50 2 3.65
Через 9 ч. 0 мин.

Известный российский футбольный тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России (Путь регионов), в котором «Краснодар» примет на своём поле «Ростов».

По мнению специалиста, фаворитами предстоящей встречи являются хозяева. Матч «Краснодар» — «Ростов» состоится сегодня, 6 апреля. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Думаю, что «Краснодар» этот матч выиграет. На своём поле команда ещё агрессивнее играет, у них очень качественная атака. Оборона «Ростова» не потянет это противостояние», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, что победитель этого противостояния выйдет во второй этап полуфинала Пути регионов, а проигравший завершит свои выступления в текущем розыгрыше турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Александр Григорян
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КРАСНОДАР РОСТОВ
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