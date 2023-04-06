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Краснодар - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн

06 Апреля 2023 • 02:02 Комментировать
Краснодар
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Ростов
1 1.95 X 3.70 2 3.85
Через 16 ч. 44 мин.

«Краснодар» и «Ростов», наверное, играют между собой чаще чем любые другие команды Премьер-лиги. С начала 2022 года эти коллективы проведут уже седьмой очный поединок, в котором определят финалиста кубкового Пути регионов. «Быки» набирают ход под руководством нового главного тренера, а соперник часто вопреки всему показывает стабильный результат в обоих турнирах, в которых участвует. Наверняка сегодня будет упорный бескомпромиссный матч. А посмотреть его можно в 20:00 на «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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КРАСНОДАР РОСТОВ
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