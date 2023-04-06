Краснодар - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Краснодар» и «Ростов», наверное, играют между собой чаще чем любые другие команды Премьер-лиги. С начала 2022 года эти коллективы проведут уже седьмой очный поединок, в котором определят финалиста кубкового Пути регионов. «Быки» набирают ход под руководством нового главного тренера, а соперник часто вопреки всему показывает стабильный результат в обоих турнирах, в которых участвует. Наверняка сегодня будет упорный бескомпромиссный матч. А посмотреть его можно в 20:00 на «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.