Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о регламенте Кубка России.

«То, что команды устают от количества игр, это да. Но чем больше матчей, тем лучше. И всегда играть приятнее, чем тренироваться. Но сама система Кубка, сетка чересчур замудрённая. Какие-то команды, проиграв из двух матчей вылетают, попадают в другую сетку, и получается, что у них нижняя сетка ещё проще, нежели они прошли бы по верхней.

Пример: «Динамо», оно проиграло по сумме двух матчей, вылетело, и потом у него попался «Акрон». Но «Крылья» попали на ЦСКА, а «Динамо» играет с «Акроном».

Кубок тем и хорош, что это всегда плей-офф – проиграл и вылетел. Чересчур всё странно и непонятно. По мне, это сложная и замудрённая система», — сказал Дьяков.