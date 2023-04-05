Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Дьяков: «Система Кубка чересчур замудрённая» эксклюзив

05 Апреля 2023 • 17:55 Комментировать (1)

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о регламенте Кубка России.

«То, что команды устают от количества игр, это да. Но чем больше матчей, тем лучше. И всегда играть приятнее, чем тренироваться. Но сама система Кубка, сетка чересчур замудрённая. Какие-то команды, проиграв из двух матчей вылетают, попадают в другую сетку, и получается, что у них нижняя сетка ещё проще, нежели они прошли бы по верхней.

Пример: «Динамо», оно проиграло по сумме двух матчей, вылетело, и потом у него попался «Акрон». Но «Крылья» попали на ЦСКА, а «Динамо» играет с «Акроном».

Кубок тем и хорош, что это всегда плей-офф – проиграл и вылетел. Чересчур всё странно и непонятно. По мне, это сложная и замудрённая система», — сказал Дьяков.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Виталий Дьяков РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
53di
05 Апреля 2023 в 18:12
Прoгнозы футбольных матчей infostavki.ru
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.04.23 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.75 3.90 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Апреля
18:08 · Кубок России
Габулов: «Спешить с увольнением Йокановича точно не нужно»
18:07 · Кубок России
Дарвин — об игре «Спартака»: «Что-то надломилось, у футболистов не горят глаза»
17:29 · Кубок России
Мостовой: «Динамо» в шоковом кризисе»
17:11 · Кубок России
Помазуну не важно, с кем играть в финале Кубка России
16:50 · Кубок России
Игнатьев: «Не согласен, что Захарян деградировал»
16:36 · Кубок России
Мор: «Армейцы» победят, ресурс «Крыльев» ограничен»
16:32 · Кубок России
Агент: Тюкавин расстроен, он мог забить «Акрону»
16:31 · Кубок России
Алдонин: «Крылья» могут пройти дальше, если ЦСКА будет играть спустя рукава»
16:27 · Кубок России
Григорян: «Никто не будет делать скидку на то, что у «Крыльев» смотрибельный футбол»
15:25 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «То, что случилось с «Динамо» — позор»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Влут поделился эмоциями от победы над «Спартаком»
14:50 · Кубок России
Уткина впечатлили матчи Кубка России
14:37 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «На кого менять Йокановича? На ещё одного югослава?»
13:35 · Кубок России
«Краснодар» - «Ростов»: прогноз на матч Кубка России – 6 апреля 2023
11:54 · Кубок России
Силкин: «Динамо» будто не хотело побеждать»
Все новости