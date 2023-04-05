Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги вторничных матчей Кубка России, где «Спартак» в основное время обыграл «Урал» (2:1, первая встреча между ними завершилась вничью 2:2), а «Динамо» не справилось с «Акроном» (0:0, по пенальти 1:4).

- «Спартак» что-то в последнее время перестал играть в тот футбол, который он начал показывать, выйдя из отпуска после сборов. Теперь он стал какой-то медленный. Непонятно, почему у них так происходит. Может, спад какой-то. В общем, не понравился мне «Спартака» в игре с «Уралом». И «Динамо» на второй тайм вышло совсем другое. «Акрон», в принципе, играл наравне с ним. По во второму тайму нельзя было разграничить, какая команда из Премьер-лиги, а какая из Первой лиги. «Динамо» ещё отскочило, когда потащил Шунин. Ну а серия пенальти – чистая лотерея: повезло или не повезло. «Динамо» надо было решать вопросы в игровое время, за 90 минут спокойно можно было это сделать. Не знаю, почему они не смогли так выиграть. А так, конечно, «Акрон» хочу поздравить, молодцы. Они показывают, что Первая лига у нас тоже достойная.