Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Шипицин: «Спартак» стал какой-то медленный, ну а «Динамо» надо было решать вопросы в основное время» эксклюзив

05 Апреля 2023 • 16:38 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги вторничных матчей Кубка России, где «Спартак» в основное время обыграл «Урал» (2:1, первая встреча между ними завершилась вничью 2:2), а «Динамо» не справилось с «Акроном» (0:0, по пенальти 1:4).

- «Спартак» что-то в последнее время перестал играть в тот футбол, который он начал показывать, выйдя из отпуска после сборов. Теперь он стал какой-то медленный. Непонятно, почему у них так происходит. Может, спад какой-то. В общем, не понравился мне «Спартака» в игре с «Уралом». И «Динамо» на второй тайм вышло совсем другое. «Акрон», в принципе, играл наравне с ним. По во второму тайму нельзя было разграничить, какая команда из Премьер-лиги, а какая из Первой лиги. «Динамо» ещё отскочило, когда потащил Шунин. Ну а серия пенальти – чистая лотерея: повезло или не повезло. «Динамо» надо было решать вопросы в игровое время, за 90 минут спокойно можно было это сделать. Не знаю, почему они не смогли так выиграть. А так, конечно, «Акрон» хочу поздравить, молодцы. Они показывают, что Первая лига у нас тоже достойная.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Чемпионат России Евгений Шипицин РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.04.23 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.75 3.90 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Апреля
17:29 · Кубок России
Мостовой: «Динамо» в шоковом кризисе»
17:11 · Кубок России
Помазуну не важно, с кем играть в финале Кубка России
16:50 · Кубок России
Игнатьев: «Не согласен, что Захарян деградировал»
16:36 · Кубок России
Мор: «Армейцы» победят, ресурс «Крыльев» ограничен»
16:32 · Кубок России
Агент: Тюкавин расстроен, он мог забить «Акрону»
16:31 · Кубок России
Алдонин: «Крылья» могут пройти дальше, если ЦСКА будет играть спустя рукава»
16:27 · Кубок России
Григорян: «Никто не будет делать скидку на то, что у «Крыльев» смотрибельный футбол»
15:25 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «То, что случилось с «Динамо» — позор»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Влут поделился эмоциями от победы над «Спартаком»
14:50 · Кубок России
Уткина впечатлили матчи Кубка России
14:37 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «На кого менять Йокановича? На ещё одного югослава?»
13:35 · Кубок России
«Краснодар» - «Ростов»: прогноз на матч Кубка России – 6 апреля 2023
11:54 · Кубок России
Силкин: «Динамо» будто не хотело побеждать»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «У «Динамо» была куча моментов, но реализация – ноль»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Бальде настоящий воин, он всегда ждёт своего шанса»
Все новости