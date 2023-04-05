Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Силкин: «Динамо» будто не хотело побеждать»

05 Апреля 2023 • 11:54 Комментировать

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал «бело-голубых» после вылета из Кубка России. Столичный коллектив потерпел поражение от «Акрона» (0:0, 1:4 – по пенальти).

«У «Динамо» сейчас отсутствует победная дисциплина. Мне «Акрон» понравился больше по самоотдаче, «Динамо» будто не хотело побеждать. Зачем в Кубке выходить с таким настроем?» - приводит слова специалиста издание Sport24.

Следующий матч «Динамо» проведет против «Спартака» в рамках 22-го тура Премьер-лиги. Дерби состоится в субботу, 8 апреля. Перед этой встречей подопечные Славиши Йокановича занимают пятое место в таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.04.23 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.75 3.90 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Апреля
11:54 · Кубок России
Силкин: «Динамо» будто не хотело побеждать»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «У «Динамо» была куча моментов, но реализация – ноль»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Бальде настоящий воин, он всегда ждёт своего шанса»
10:18 · Кубок России
«Настоящий цирк, какой-то дурдом»: Бубнов разнёс формат Кубка России 1
09:22 · Кубок России
Понсе: «Каждый матч для «Акрона» в Кубке России, как финал»
08:55 · Кубок России
Радимов: «Акрон» вряд ли выиграет Кубок, но показывает красивые выступления»
08:45 · Кубок России
Даса - о вылете «Динамо»: «Должны были забивать в основное время и не тянуть до пенальти»
03:02 · Кубок России
Ходжаниязов: «Мы не подстраиваемся под соперников»
02:51 · Кубок России
Булыкин: «Теперь в «Динамо» точно задумаются о смене тренера»
02:47 · Кубок России
Бушманов: «Нынешние результаты «Спартака» не соответствуют его амбициям»
00:40 · Кубок России
Смолов заявил, что не сдержал обещания и готов извиниться перед болельщиками
00:32 · Кубок России
Смолов – об обещанном Кубке: «Болельщикам обещал, но не этому журналистику» 1
04 Апреля
23:35 · Кубок России
«Акрон» в раздевалке невероятно отпраздновал победу над «Динамо» песней Шатунова «Седая ночь» видео
23:34 · Кубок России
Фомин – о вылете из Кубка России: «Я не знаю, как это объяснить»
23:28 · Россия. Премьер-лига
Фомин: «Хочу извиниться перед болельщиками»
Все новости