Силкин: «Динамо» будто не хотело побеждать»

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал «бело-голубых» после вылета из Кубка России. Столичный коллектив потерпел поражение от «Акрона» (0:0, 1:4 – по пенальти).

«У «Динамо» сейчас отсутствует победная дисциплина. Мне «Акрон» понравился больше по самоотдаче, «Динамо» будто не хотело побеждать. Зачем в Кубке выходить с таким настроем?» - приводит слова специалиста издание Sport24.

Следующий матч «Динамо» проведет против «Спартака» в рамках 22-го тура Премьер-лиги. Дерби состоится в субботу, 8 апреля. Перед этой встречей подопечные Славиши Йокановича занимают пятое место в таблице.