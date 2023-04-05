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Кубок России

Павел Стипиди: «Это не Кубок России, а Кубок Москвы» эксклюзив

05 Апреля 2023 • 11:48 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым раскритиковал нынешнюю схему проведения Кубка России.

- Цирк. Команда, которая четвёртый или какой уже раз в Кубке проигрывает, всё равно остаётся в этом турнире. Тут неважно, речь идёт о «Спартаке» или о какой-то другой команде. Это что вообще такое? Я так понимаю, это не Кубок России, а Кубок Москвы. Пока не вылетят все периферийные команды, ничего не остановится. Ну это же какое-то кино. Я такого формата Кубка ещё ни в одной стране не видел. И у нас раньше такого не было никогда, при Советском Союзе всегда был один формат. На первых стадиях ещё можно сделать двухматчевые раунды, но потом всё должно быть чётко: проиграл – вылетел. Я уверен, нынешняя схема неправильная. Для остальных команд это разве не оскорбительно, когда кто-то несколько раз проигрывает, но остаётся в Кубке? Я считаю, что оскорбительно. Одни проигрывают и вылетают сразу, а другие проигрывают и всё время остаются.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Павел Стипиди
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