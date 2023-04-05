«Настоящий цирк, какой-то дурдом»: Бубнов разнёс формат Кубка России

Экс-игрок сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал формат проведения Кубка России.

«Спартак» проиграл, но не вылетел! Существует вероятность, что «красно-белые» вновь встретятся с «Уралом» в финале турнира. Это же настоящий цирк! Какой-то дурдом», - передает слова эксперта издание Sportbox.ru.

Напомним, что «Спартак» уступил «Уралу» по сумме двух матчей и вылетел из Пути РПЛ в Путь регионов Кубка России.

В следующем матче подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с московским «Динамо» в 22-м туре Премьер-лиги. Игра состоится в субботу, 8 апреля.