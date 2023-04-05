Даса - о вылете «Динамо»: «Должны были забивать в основное время и не тянуть до пенальти»

Легионер московского «Динамо» Эли Даса высказался о вылете команды из Кубка России. В матче ½ фиала Пути регионов столичный коллектив уступил «Акрону» (0:0, 1:4 – по пенальти).

«В серии пенальти может случиться все что угодно. Здесь судьба была не на нашей стороне. С «Зенитом», наоборот. Мы должны были забивать в основное время и не тянуть до пенальти», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Следующий матч «Динамо» проведет в рамках 22-го тура чемпионата России против другого столичного клуба – «Спартака». Встреча состоится в субботу, 8 апреля. По итогам 21-го тура «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице.