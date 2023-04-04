Черников: «Краснодар» очень хочет выиграть Кубок России

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников признался, что клуб хочет завоевать Кубок России.

«Мы очень хотим выиграть Кубок России, завоевать первый трофей в истории клуба. Понимаем, что будет непросто в матче с «Ростовом», но мы постепенно привыкаем к требованиям тренера, находим свой футбол и готовы играть на победу», — цитирует Черникова «Известия».

В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров и отдал один голевой пас.

Полуфинальная встреча «Краснодара» с «Ростовом» пройдет 6 апреля, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.