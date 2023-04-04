Камоцци: «Спартак» должен поменять отношение к матчам»

Франко Камоцци, который ранее являлся помощником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о предстоящем матче между «красно-белыми» и екатеринбургским «Уралом» в рамках ½ финала Кубка России.

«В каждой игре есть свои сложности. У «Спартака» есть возможность победить «Урал» и выйти в финал Кубка России. Но их отношение к матчам должно поменяться», - передает слова Камоцци издание «Чемпионат».

В первом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

Ответный поединок состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» сегодня, 4 апреля. Начало матча запланировано в 17:00 по московскому времени.