Ледяхов дал прогноз на матч «Урал» - «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал о своих ожиданиях от ответного матча между «красно-белыми» и екатеринбургским «Уралом» рамках ½ финала Кубка России.

«Спартак» победит «Урал» и пройдёт в следующий раунд. Но, если учитывать психологические кондиции «Спартака», я ожидаю тяжёлую игру. Тем более «Урал» - очень сложный соперник», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

Ответный матч между «Уралом» и «Спартаком» состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» сегодня, 4 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. В первом поединке была зафиксирована ничья со счетом 1:1.