Гаврилов: «Ожидание от матча с «Уралом» одно - «Спартак» выиграет»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался касательно предстоящего ответного матча между «красно-белыми» и екатеринбургским «Уралом» в рамках ½ финала Кубка России.

«Ожидание от матча с «Уралом» одно - «Спартак» выиграет. Очень надеюсь, что «Спартак» победит. С обеих сторон будет сопротивление. А как каждая команда справится - покажет игра», - приводит слова ветерана издание «Чемпионат».

Ответный матч пройдет в Екатеринбурге во вторник, 4 апреля. Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени. В первом поединке на «Открытие Банк Арене» была зафиксирована ничья со счетом 1:1.