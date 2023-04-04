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Кубок России

Гаврилов: «Ожидание от матча с «Уралом» одно - «Спартак» выиграет»

04 Апреля 2023 • 11:26 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался касательно предстоящего ответного матча между «красно-белыми» и екатеринбургским «Уралом» в рамках ½ финала Кубка России.

«Ожидание от матча с «Уралом» одно - «Спартак» выиграет. Очень надеюсь, что «Спартак» победит. С обеих сторон будет сопротивление. А как каждая команда справится - покажет игра», - приводит слова ветерана издание «Чемпионат».

Ответный матч пройдет в Екатеринбурге во вторник, 4 апреля. Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени. В первом поединке на «Открытие Банк Арене» была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Юрий Гаврилов
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