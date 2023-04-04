Игрок «Урала» Филипенко оценил шансы пройти «Спартак» в Кубке России

Защитник екатеринбургского «Урала» Егор Филипенко поделился ожиданиями от ответного матча против московского «Спартака» в рамках полуфинальной стадии Кубка России.

«Не думаю, что ничья на выезде сделала нас фаворитами этого полуфинала. Мы же не 3:0 обыграли «Спартак». Так что шансы 50 на 50. Нам противостоит очень хорошая команда», - передает слова Филипенко издание «Известия».

Напомним, что в первом матче на «Открытие Банк Арене» была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Ответный поединок состоится в Екатеринбурге сегодня, 4 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по мск.