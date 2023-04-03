Билялетдинов дал прогноз на матч «Урал» - «Спартак»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о предстоящем ответном поединке между «красно-белыми» и екатеринбургским «Уралом» в полуфинале Кубка страны.

«У «Спартака» есть потери. Но я бы поставил в этом матче все равно на них. Думаю, если команды покажут красивый футбол и «Спартак» выиграет, все получат удовольствие», - приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Ответный матч состоится во вторник, 4 апреля, в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1.