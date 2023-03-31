«Волга» подаст в суд на болельщика, который бросил банан

«Волга» будет подавать в суд на болельщика, который бросил с трибуны банан во время февральского кубкового матча против «Зенита». Об этом рассказал Михаил Наволокин, являющийся директором клуба из Ульяновска.

Напомним, что КДК РФС оштрафовал «Волгу» за инцидент с бананом на 500 тысяч рублей. При этом суд оштрафовал болельщика на 5 тысяч рублей.

«Ждём решение апелляционного комитета. Будем подавать в суд на этого человека. Для «Волги» 500 тысяч рублей - большие деньги, - высказался Наволокин, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Добавим, что в том матче «Волга» проиграла «Зениту» на своём поле со счётом 0:3.