Суд наказал фаната, бросившего банан во время матча «Волга» - «Зенит»

В февральском кубковом матче между ульяновской «Волгой» и «Зенитом» произошёл неприятный инцидент – один из болельщиков бросил с трибуны банан. Продукт полетел в направлении игрока питерской команды Маркуса Вендела.

В скором времени правоохранительные органы установили личность хулигана и задержали его. Теперь суд вынес решение – парень оштрафован на 5 тысяч рублей. Кроме того, ему запретили посещать спортивные мероприятия в течение года.

Стоит отметить, что КДК РФС ранее оштрафовал «Волгу» за этот инцидент на 500 тысяч рублей.

Напомним, что «Зенит» в том матче одержал крупную победу над «Волгой» со счётом 3:0.