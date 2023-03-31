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Суд наказал фаната, бросившего банан во время матча «Волга» - «Зенит»

31 Марта 2023 • 14:23 Комментировать

В февральском кубковом матче между ульяновской «Волгой» и «Зенитом» произошёл неприятный инцидент – один из болельщиков бросил с трибуны банан. Продукт полетел в направлении игрока питерской команды Маркуса Вендела.

В скором времени правоохранительные органы установили личность хулигана и задержали его. Теперь суд вынес решение – парень оштрафован на 5 тысяч рублей. Кроме того, ему запретили посещать спортивные мероприятия в течение года.

Стоит отметить, что КДК РФС ранее оштрафовал «Волгу» за этот инцидент на 500 тысяч рублей.

Напомним, что «Зенит» в том матче одержал крупную победу над «Волгой» со счётом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Волга Ульяновск Банан
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