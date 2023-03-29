Объявлены судейские назначения на матчи полуфинала Кубка России

На официальном сайте Российского футбольного союз объявлены судейские назначения на полуфинальные матчи Кубка России.
Путь РПЛ:
«Урал» - «Спартак»: судья – Кирилл Левников.
ЦСКА - «Крылья Советов»: судья – Артём Любимов
Путь регионов:
«Динамо» - «Акрон»: судья – Евгений Турбин.
«Краснодар» - «Ростов»: судья – Владислав Безбородов.
Напомним, что действующим победителем турнира является московский «Спартак». В финале прошлого сезона Кубка России «народная команда» отпраздновала победу над другим столичным клубом – «Динамо».
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