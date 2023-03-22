Ринат Билялетдинов – о Кубке России: «Медиакоманды команды добавили колорита и эмоций»

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своим мнением об участии в Кубке России медийных команд.

«Эти команды добавили колорита и эмоций, особенно медийщикам. Весь профессиональный блок остался как-то прохладен к этой идее. Но для популяризации медиалиги — это нормально», - приводит слова Билялетдинова «Газета.Ру».

Специалист заявил, что имеющийся интерес к кубковому российскому соревнованию сейчас необходимо поддерживать, а вот когда любителям футбола начнёт надоедать присутствие таких клубов в официальных соревнованиях, тогда можно будет задуматься о прекращении приглашения их в профессиональный футбол.