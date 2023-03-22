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Кубок России

​Владелец «Акрона» уверен в кубковой победе над «Динамо»

22 Марта 2023 • 18:34 Комментировать

На первом этапе полуфинала нижней части сетки Кубка России «Динамо» будет принимать «Акрон». Игра состоится во вторник, 4 апреля.

Владелец «Акрона» Павел Морозов считает, что команде попался самый сильный из возможных соперников. Функционер отметил, что на предыдущей стадии «динамовцы» выбили «Зенит». В то же время Морозов сохраняет оптимизм.

«Мы уверены в победе!» - сказал Морозов, отвечая на вопрос о шансах своей команды пройти дальше. Слова владельца «Акрона» приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Акрон» на предыдущей стадии Кубка России обыграл «Локомотив» по пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Акрон Павел Морозов
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