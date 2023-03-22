Сотрудник РФС, который попросил не раскрывать его настоящего имени, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал причину ошибки «Локомотива», который внес в заявку на игру с «Акроном» дисквалифицированного Дмитрия Баринова.

- Мне хочется получить ответы на конкретные вопросы, которые я не могу понять. Перед матчем с «Акроном» человек из «Локомотива» заполняет протокол. Потом он дает этот протокол четвертому судье или как его еще называют – резервный. Он разве не проверяет составы при помощи этой электронной системы и не видит, кто может играть, а кто нет?

- Нет. Согласно новым правилам заявка и ее правильность полностью под ответственностью людей из клубов, которые заполняют протокол. Никто не обязан был предупреждать «Локомотив», что он заявил человека, который не имеет право играть. Ни резервный судья, ни инспектор, ни делегат. Скажу больше. Даже если бы «Локомотив» заявил условного инопланетянина, который даже не имеет гражданства планеты Земля, все равно никто ничего не сказал бы. Но потом, естественно, при подаче протеста «Акрона», ему бы засчитали техническое поражение.

- Для чего тогда нужна эта электронная система, если она не работает?

- А ты спроси, ей кто-то пользовался?

- Хорошо, почему тогда «Локомотив» заявил Баринова?

- Я думаю, все просто. С этого года Кубок России проводится по новому регламенту. Раньше такого не было, чтобы команды играли в группах, потом на вылет, потом даже если вылетел, то еще раз играешь на вылет. В «Локомотиве» просто не учли новый регламент. Даже сам руководитель «Локо» Нагорных потом признал, что это была целиком и полностью вина клуба. Клубный работник, отвечающий за карточки, грубо ошибся и насчитал у Баринова только одну желтую карту. Он просто перепутал сроки турнира и подумал, что предупреждения сгорают перед началом четвертьфиналов 1/4 финала Пути регионов. Но это не так, потому что матч «Локомотива» со «Спартаком» уже был сыгран раньше. Это просто человеческий фактор.

- И все равно у меня вопросы. О каком человеческом факторе мы говорим в наше время, когда сейчас искусственный интеллект и нейросети могут даже писать уникальные тексты на нужные темы и заменять тем самым людей? А тут простая операция на уровне начала нулевых годов уровня обычной базы данных…

- Разве кто-то говорит, что тут сложная операция? Сам «Локомотив» признал, что клубный работник допустил грубую ошибку. Насколько я слышал, его за это накажут. Наверно, оштрафуют, вычтут из зарплаты какие-то деньги.

- А может быть, и простят, ведь «Локо» все равно не прошел дальше и проиграл по пенальти?

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- Простят или нет, этого я уже не знаю.

- Как сотрудник «Локо» мог избежать этой ошибки?

- Он мог просто связаться с РФС и уточнить там всю информацию. Ему бы предоставили весь список игроков, которые не имеют права играть. И еще бы объяснили даже, по какой причине они не имеют права играть. Но он этого не сделал. Почему не сделал? Нужно спросить уже у него самого.

- А почему ему не пришло заранее уведомление от системы?

- Никто сейчас никому ничего не присылает. Сегодня в клубе работает один человек, который отвечает за заполнение заявки. Завтра он не работает, его уволили, поменяли полномочия, пришел другой человек на его место, или он взял больничный. И как тогда? Как отслеживать в структуре клубов при текучке кадров, кому конкретно присылать эту информацию?