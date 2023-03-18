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Кубок России

Тюкавин: «Акрон»? Думаю, что будет непростой матч»

18 Марта 2023 • 17:46 Комментировать

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Кубка России против «Акрона».

«Думаю, что будет непростой матч. Они не просто так дошли до этой стадии. Хорошо, что мы играем дома, при своих болельщиках. Хочу, чтобы они пришли на стадион и поддерживали нас постоянно. Никакой недооценки соперника не будет», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 20-летний форвард принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил десять голов и записал в свой актив три результативные передачи.

Встреча между «Динамо» и «Акроном» пройдет 4-6 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Акрон Константин Тюкавин
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