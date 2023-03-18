Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

​Опубликовано расписание матчей Кубка России

18 Марта 2023 • 15:26 Комментировать

В субботу было обнародовано расписание ближайших матчей Кубка России. Речь идёт об ответных полуфиналах в верхней части турнирной сетки, а также о первой стадии полуфинала в нижней части турнирной сетки. Утверждённое расписание приводим ниже:

Путь РПЛ

4 апреля

17:00 мск «Урал» - «Спартак» (первый матч 1:1)

5 апреля

19:30 мск ЦСКА – «Крылья Советов» (первый матч 2:2)

 

Путь регионов

4 апреля

19:30 мск «Динамо» - «Акрон»

Реклама


6 апреля

20:00 мск «Краснодар» - «Ростов»

Отметим, что действующим обладателем кубка России является «Спартак». В финале прошлого сезона «красно-белые» обыграли «Динамо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Крылья Советов Ростов Краснодар Урал Динамо Москва Кубок России Акрон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Марта
15:26 · Кубок России
​Опубликовано расписание матчей Кубка России
10:02 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Судьи всегда помогают «Зениту»
08:17 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Краснодар» сделает всё, чтобы выиграть Кубок России»
17 Марта
19:22 · Кубок России
​Уткин: Арбитр Кукуляк и не обещал отсудить игру «Зенит» - «Динамо» по правилам
18:41 · Кубок России
Слуцкий объяснил, почему Дзюба пропустил матч «Локомотива» с «Акроном»
17:42 · Кубок России
Президент «Акрона» уверен в победе над «Динамо» в Кубке России
15:28 · Россия. Премьер-лига
Стукалов — о судействе: «До введения ВАР не было такой полемики»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Есть пресыщение от Кубка России, это похоже на мини-футбол»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал причину вылета «Зенита» из Кубка России 7
10:52 · Россия. Премьер-лига
Ломаев — о матче с ЦСКА: «Все сражались друг за друга, это не может не радовать»
10:44 · Кубок России
Мендес: «ЦСКА должен выложиться на полную катушку в ответной игре с «Крыльями»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Уткин - о паспорте болельщика: «Это IDотизм»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — о судействе в матче «Зенит» — «Динамо»: «В этих решениях я ничего не могу понять»
10:12 · Кубок России
Быстров вынес вердикт по скандальному моменту в матче «Зенит» - «Динамо»
09:40 · Кубок России
Влут: «Урал» может победить любого соперника, если будет играть на 100%»
Все новости