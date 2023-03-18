​Опубликовано расписание матчей Кубка России

В субботу было обнародовано расписание ближайших матчей Кубка России. Речь идёт об ответных полуфиналах в верхней части турнирной сетки, а также о первой стадии полуфинала в нижней части турнирной сетки. Утверждённое расписание приводим ниже:
Путь РПЛ
4 апреля
17:00 мск «Урал» - «Спартак» (первый матч 1:1)
5 апреля
19:30 мск ЦСКА – «Крылья Советов» (первый матч 2:2)
Путь регионов
4 апреля
19:30 мск «Динамо» - «Акрон»
6 апреля
20:00 мск «Краснодар» - «Ростов»
Отметим, что действующим обладателем кубка России является «Спартак». В финале прошлого сезона «красно-белые» обыграли «Динамо».
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