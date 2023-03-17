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Кубок России

Президент «Акрона» уверен в победе над «Динамо» в Кубке России

17 Марта 2023 • 17:42 Комментировать

Владелец «Акрона» Павел Морозов высказался о результатах жеребьёвки полуфинала Кубка России Пути регионов. Тольяттинский клуб встретится с «Динамо».

«Динамо» — на мой взгляд, самый сильный соперник из всех возможных вариантов. Все видели его победу над «Зенитом» на предыдущем этапе Кубка. Эта команда мне очень симпатична — быстрая, атакующая», — приводит слова Морозова издание «Спорт-Экспресс». При этом функционер добавил, что уверен в победе своей команды над «бело-голубыми».

Вторая полуфинальная пара Пути регионов: «Краснодар» - «Ростов». Матчи данной стадии пройдут 4-6 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Акрон Павел Морозов
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