Президент «Акрона» уверен в победе над «Динамо» в Кубке России

Владелец «Акрона» Павел Морозов высказался о результатах жеребьёвки полуфинала Кубка России Пути регионов. Тольяттинский клуб встретится с «Динамо».

«Динамо» — на мой взгляд, самый сильный соперник из всех возможных вариантов. Все видели его победу над «Зенитом» на предыдущем этапе Кубка. Эта команда мне очень симпатична — быстрая, атакующая», — приводит слова Морозова издание «Спорт-Экспресс». При этом функционер добавил, что уверен в победе своей команды над «бело-голубыми».

Вторая полуфинальная пара Пути регионов: «Краснодар» - «Ростов». Матчи данной стадии пройдут 4-6 апреля.