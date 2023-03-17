Бывший футболист «Динамо» Валерий Васильев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что арбитр Евгений Кукуляк справедливо не поставил пенальти в кубковом матче «Зенита» и «Динамо». В итоге в четверг арбитра из-за этого решения отстранили от работы на топ-матчах.

- Центральный матч Кубка России «Зенит» - «Динамо» снова не обошелся без судейского скандала. Почему так?

- Судейские ошибки - это уже давно такой же атрибут футбола, как и ошибки футболистов. Мы же после матчей обсуждаем, как, к примеру, тот или иной вратарь жестко ошибся и пропустил глупый гол. Или как какой-нибудь условный нападающий не забил с трех метров в пустые ворота. Так и тут. Удаления, пенальти, которые были, но судья их не дал. Или их не было, а он назначил.

- Но у футболистов нет возможности поменять свое решение и исправить ошибку. А у рефери благодаря видеопросмотрам теперь такая возможность есть. Казалось бы, теперь мы должны говорить меньше о судействе, но получается, что вынуждены обсуждать еще больше…

- Тем интересней смотреть футбол.

- Тюкавин получил мяч в штрафной площади, после чего его ударил по ноге бразилец Клаудиньо. Ассистенты на ВАР отправили судью к экрану смотреть повтор этого момента. Кукуляк рекомендациями помощников воспользовался, но остался при своём изначальном решении и не назначил пенальти в ворота «Зенита». Как тут можно было не увидеть нарушение правил Клаудиньо?

- Я думаю, Кукуляк понимал, что Клаудиньо фолил неумышленно. В намерениях бразильца не было желания специально нарушать правила в том моменте, он хотел сыграть в мяч. Но получилось, что случайно попал в ногу игроку «Динамо». Сказать, что Тюкавин в том моменте мог забивать сам или отдать острую передачу кому-то из своих партнеров тоже нельзя, мяч уже отскочил в сторону. Поэтому Клаудиньо толком никак не повлиял на какой-то голевой момент.

- Что значит фолил неумышленно? Мне это напоминает детские оправдания. Когда дети играют в футбол во дворе, у них есть такое понятие, как неумышленно. Но в профессиональном футболе уже давно установили правила, что любая рука в штрафной площадке – это пенальти. Любое действие в штрафное, которое противоречит правилам, – это фол и тоже пенальти…

- В Японии как-то провели эксперимент. Играли две команды, а матч судил робот. Этот робот был оборудован специальным компьютером, в который внесли все правила. В итоге игра закончилась тем, что роботизированный судья, следовавший всем правилам, удалил с поля 18 футболистов. Если бы все было так просто, то футбольные матчи могли бы судить только роботы. Но мы же понимаем, что футбол – это еще и человеческий фактор тоже.

- «Ростов» второй подряд обыграл «Пари НН», добавив к победе в чемпионате теперь и выигрыш в Кубке. Насколько получилось справедливой победа команды Карпина?

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- Тут все справедливо. Если в первой игре, которая была в чемпионате, «Пари» смотрелся лучше и не должен был проигрывать, то уже во втором матче у него не получилось ничего. Нижний Новгород сумел создать свой единственный реально опасный момент только за 10 минут до конца, когда Масоэро соорудил слаломный проход до штрафной площадки и со смещением попал в ближний угол, заставив поработать Песьякова, а Янсане чуть-чуть не успел сыграть на добивание. Больше моментов и не было.

- Последний вопрос – традиционный: кто выиграет Кубок России в этом сезоне?

- Ставлю на то, что в финале будет «Динамо» от Пути регионов и «Спартак» от Пути РПЛ.

Сергей Беседин