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Экс-игрок «Динамо» Васильев: «Было бы наивно полагать, что и второй раз подряд «Крылья» так позволят ЦСКА над собой поиздеваться» эксклюзив

17 Марта 2023 • 11:10 Комментировать
Крылья Советов
2:2
ЦСКА Москва
окончен

Бывший футболист «Динамо» Валерий Васильев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что ЦСКА повезло в кубковом матче с «Крыльями Советов» (2:2).

- В воскресенье москвичи разбили самарцев 4:0, не оставив ни единого шанса, а сейчас были близки к тому, чтобы забрать победу. Почему получился такой контраст между этими матчами?

- Было бы наивно полагать, что и второй раз подряд «Крылья» так позволят над собой поиздеваться. Я думаю, в ЦСКА все это тоже понимали, готовились серьезно и знали, что дважды подряд уже не будет такой легкой прогулки. Так и получилось. В воскресной игре для команды Федотова все сложилось очень удачно, потому что первые два гола получилось забить из-за индивидуальных ошибок игроков «Крыльев», которые сами привезли себе эти мячи «глупыми привозами». Но на своем стадионе при поддержке зрителей самарцы могут обыграть любого соперника из РПЛ.

- Кто больше должен быть удовлетворен счетом 2:2? 

- Я думаю, что «Крылья» все же больше заслуживали победы: вели в счете, забили и третий гол, который был отменен из-за офсайда, в который умудрился забраться Писарский, ЦСКА только в концовке отыгрался с пенальти.

- Кто фаворит в ответном матче в этой паре?

- ЦСКА. Ему играть дома.

Сергей Беседин

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Динамо Москва Валерий Васильев
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