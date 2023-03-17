Бывший футболист «Динамо» Валерий Васильев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что ЦСКА повезло в кубковом матче с «Крыльями Советов» (2:2).

- В воскресенье москвичи разбили самарцев 4:0, не оставив ни единого шанса, а сейчас были близки к тому, чтобы забрать победу. Почему получился такой контраст между этими матчами?

- Было бы наивно полагать, что и второй раз подряд «Крылья» так позволят над собой поиздеваться. Я думаю, в ЦСКА все это тоже понимали, готовились серьезно и знали, что дважды подряд уже не будет такой легкой прогулки. Так и получилось. В воскресной игре для команды Федотова все сложилось очень удачно, потому что первые два гола получилось забить из-за индивидуальных ошибок игроков «Крыльев», которые сами привезли себе эти мячи «глупыми привозами». Но на своем стадионе при поддержке зрителей самарцы могут обыграть любого соперника из РПЛ.

- Кто больше должен быть удовлетворен счетом 2:2?

- Я думаю, что «Крылья» все же больше заслуживали победы: вели в счете, забили и третий гол, который был отменен из-за офсайда, в который умудрился забраться Писарский, ЦСКА только в концовке отыгрался с пенальти.

- Кто фаворит в ответном матче в этой паре?

- ЦСКА. Ему играть дома.

Сергей Беседин