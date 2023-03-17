Мендес: «ЦСКА должен выложиться на полную катушку в ответной игре с «Крыльями»

Хавбек московского ЦСКА Виктор Мендес высказался относительно ответного поединка против самарских «Крыльев Советов» в рамках ½ финала Кубка России. В первой встрече была зафиксирована ничья со счетом 2:2.

«Мы достигли позитивного результата. Теперь нас ждёт ответный матч, который пройдет дома. Там ЦСКА должен выложиться на полную катушку и отдать для победы всё, что от нас зависит», - приводит слова легионера издание «Чемпионат».

Ответная встреча между «армейцами» и самарской командой состоится в начале следующего месяца.

В РПЛ ЦСКА занимает пятое место, а «Крылья» идут на 11-й строчке.