Бывший футболист «Динамо» Валерий Васильев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал причины неудач «Ахмата».

- Какой результат из всех прошедших матчей Кубка России, на ваш взгляд, получился самым неожиданным? Какая команда удивила вас больше всего?

- Я знаю, что многие назвали бы «Акрон» или «Динамо». Да, они выбили «Локомотив» и «Зенит», это получилось очень неожиданно и зрелищно. Но меня больше всего удивил результат в Грозном. Никогда бы не поставил на то, что «Ахмат» сыграет так плохо дома второй матч подряд и проиграет разгромно 0:3 на своем поле.

- У вас есть объяснение тому, что случилось с «Ахматом»?

- Скорее всего, он попал в психологическую яму, из которой теперь будет сложно выбраться. После того, как «Ахмат» дома проиграл «Локомотиву», играя больше 30 минут с преимуществом в два игрока, только ленивые не критиковали его и «не кидали камни». Теперь же команда Ташуева попала в противоположную ситуацию. Пришлось уже грозненцам играть на одного игрока меньше, и «Краснодар» показал, как нужно действовать в такой ситуации и реализовывать численное преимущество.

- Что ждет дальше «Ахмат»?

- Впереди тяжелый выезд в Самару, если я не ошибаюсь. Третье поражение подряд может еще больше усугубить ситуацию. Посмотрим, как команда будет выходить из этого.

Сергей Беседин