Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Экс-игрок «Динамо» Васильев: «Никогда бы не поставил на то, что «Ахмат» сыграет так плохо дома второй матч подряд» эксклюзив

17 Марта 2023 • 10:36 Комментировать
Ахмат
0:3
Краснодар
окончен

Бывший футболист «Динамо» Валерий Васильев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал причины неудач «Ахмата».

- Какой результат из всех прошедших матчей Кубка России, на ваш взгляд, получился самым неожиданным? Какая команда удивила вас больше всего?

- Я знаю, что многие назвали бы «Акрон» или «Динамо». Да, они выбили «Локомотив» и «Зенит», это получилось очень неожиданно и зрелищно. Но меня больше всего удивил результат в Грозном. Никогда бы не поставил на то, что «Ахмат» сыграет так плохо дома второй матч подряд и проиграет разгромно 0:3 на своем поле.

- У вас есть объяснение тому, что случилось с «Ахматом»?

- Скорее всего, он попал в психологическую яму, из которой теперь будет сложно выбраться. После того, как «Ахмат» дома проиграл «Локомотиву», играя больше 30 минут с преимуществом в два игрока, только ленивые не критиковали его и «не кидали камни». Теперь же команда Ташуева попала в противоположную ситуацию. Пришлось уже грозненцам играть  на одного игрока меньше, и «Краснодар» показал, как нужно действовать в такой ситуации и реализовывать численное преимущество.   

- Что ждет дальше «Ахмат»?

- Впереди тяжелый выезд в Самару, если я не ошибаюсь. Третье поражение подряд может еще больше усугубить ситуацию. Посмотрим, как команда будет выходить из этого.

Сергей Беседин

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Валерий Васильев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Марта
10:52 · Россия. Премьер-лига
Ломаев — о матче с ЦСКА: «Все сражались друг за друга, это не может не радовать»
10:44 · Кубок России
Мендес: «ЦСКА должен выложиться на полную катушку в ответной игре с «Крыльями»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Уткин - о паспорте болельщика: «Это IDотизм»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — о судействе в матче «Зенит» — «Динамо»: «В этих решениях я ничего не могу понять»
10:12 · Кубок России
Быстров вынес вердикт по скандальному моменту в матче «Зенит» - «Динамо»
09:40 · Кубок России
Влут: «Урал» может победить любого соперника, если будет играть на 100%»
09:34 · Кубок России
Каряка отреагировал на ошибку судьи Кукуляка в пользу «Зенита»
09:28 · Кубок России
Каряка: «Зенит» по делу проиграл «Динамо»
08:48 · Кубок России
Белоус: «Судье Кукуляку не место в российском футболе»
08:00 · Кубок России
Кобелев отреагировал на вылет «Зенита» из Кубка России
16 Марта
22:55 · Кубок России
Лещенко надеется, что победа над «Зенитом» прибавит куража «Динамо»
22:44 · Кубок России
Жеребьёвка полуфиналов Фонбет Кубка России «Путь регионов» состоится уже завтра, 17 марта
22:42 · Кубок России
Пономарёв – о матче «Пари НН» - «Ростов»: «Бегает по полю серая масса»
22:13 · Кубок России
Федун: «По «Зениту» всё понятно, им нельзя ставить пенальти» 3
20:57 · Кубок России
Глушаков: «Не могу понять вообще формат Кубка, жду, когда закончится»
Все новости