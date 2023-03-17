Быстров вынес вердикт по скандальному моменту в матче «Зенит» - «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Владимир Быстров высказался о решении главного арбитра кубкового матча «Зенит» - «Динамо» Евгения Кукуляка не назначать пенальти в ворота «сине-бело-голубых» после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине.

«Момент с Клаудиньо и Тюкавиным для меня очевидный. Судья был в пяти метрах от момента, он должен был прекрасно всe видеть. Клаудиньо попал по ноге, Тюкавин сразу упал - это пенальти», - приводит слова Быстрова «Чемпионат».

Матч на «Газпром Арене» завершился со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти победило «Динамо» - 5:4.