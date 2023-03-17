Влут: «Урал» может победить любого соперника, если будет играть на 100%»

Легионер екатеринбургского «Урала» Рай Влут высказался насчет шансов своей команды пробиться в финал Кубка России. В полуфинале уральцам противостоит московский «Спартак». Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Ничья со «Спартаком» в Москве - хороший результат. Перед матчем дома мы будем в отличном положении. Пройти в финал реально. Мы можем обыграть любого, если будем играть на 100%», - приводит слова нидерландского футболиста издание «Чемпионат».

Добавим, что ответный поединок «Урала» против «Спартака» состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» 5 апреля.