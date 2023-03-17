Каряка отреагировал на ошибку судьи Кукуляка в пользу «Зенита»

Экс-игрок национальной сборной России и московского «Динамо» Андрей Каряка высказался об ошибке арбитра Евгения Кукуляка, не назначившего пенальти в ворота «Зенита» в поединке Кубка России.

«Не понял момента с Тюкавиным. Ладно не увидел судья, но подсказал же VAR. Хотелось бы услышать мнение арбитра по этому эпизоду. Как по мне, это пенальти», - приводит слова Каряки «РБ Спорт».

Напомним, что во втором тайме Клаудиньо сбил Константина Тюкавина в штрафной площадке, однако судья после просмотра ВАР не указал на точку.

Матч завершился вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались динамовцы – 5:4.