Каряка: «Зенит» по делу проиграл «Динамо»

Известный в прошлом российский футболист Андрей Каряка высказался о вылете петербургского «Зенита» из Кубка России.

«Вылет «Зенита» - сюрприз. Хотя по игре «Динамо» выглядело очень прилично. Думаю, «Зенит» проиграл по делу. Им точно неприятно вылетать из Кубка. Это трофей», - приводит слова Каряки издание «РБ Спорт».

Напомним, что игровое время поединка между «Зенитом» и «Динамо» завершилось вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки московского клуба – 5:4

«Динамо» шагнуло в полуфинал Пути регионов Кубка России, а «Зенит» завершил выступление в турнире.