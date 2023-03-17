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Кубок России

Каряка: «Зенит» по делу проиграл «Динамо»

17 Марта 2023 • 09:28 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Андрей Каряка высказался о вылете петербургского «Зенита» из Кубка России.

«Вылет «Зенита» - сюрприз. Хотя по игре «Динамо» выглядело очень прилично. Думаю, «Зенит» проиграл по делу. Им точно неприятно вылетать из Кубка. Это трофей», - приводит слова Каряки издание «РБ Спорт».

Напомним, что игровое время поединка между «Зенитом» и «Динамо» завершилось вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки московского клуба – 5:4

«Динамо» шагнуло в полуфинал Пути регионов Кубка России, а «Зенит» завершил выступление в турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Каряка
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