Белоус: «Судье Кукуляку не место в российском футболе»

Экс-руководитель ФК «Москва» Юрий Белоус поделился мнением о работе судьи Евгения Кукуляка в кубковом поединке между петербургским «Зенитом» и столичным «Динамо». В одном из моментов арбитр принял ошибочное решение, не назначив пенальти в ворота действующего чемпиона страны.

«Фол на Тюкавине - это 100% пенальти, тут без вопросов. Это был чистый пенальти, неясно, как Кукуляк не увидел этот момент даже после VAR. Таким судьям не место в российском футболе», - передает слова Белоуса «РБ Спорт».

Матч завершился вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Динамо» - 5:4.