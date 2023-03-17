Кобелев отреагировал на вылет «Зенита» из Кубка России

Экс-наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев высказался об исходе противостояния с петербургским «Зенитом» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

«Не могу назвать результат этого матча сенсацией. Всё-таки это Кубок. Этап состоит из одной игры. Победить мог кто угодно. Но чуть больше повезло «Динамо», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Динамо» - 5:4. Благодаря этому «бело-голубые» шагнули в полуфинал Кубка страны, а петербургский клуб завершил участие в турнире.