Экс-нападающий «Динамо» Александр Попович в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о кубковом матче москвичей с питерским «Зенитом». По словам Поповича, вылет «Зенита» не стал для него самой громкой сенсацией на этой стадии турнира, динамовцы по праву заслужили эту победу, и у них еще украли чистый пенальти.

- Московский «Локомотив» вылетел из Кубка от команды ФНЛ, а «Зенит» дома проиграл «Динамо». Какой из этих результатов оказался более неожиданным и претендует на главную сенсацию прошедших кубковых матчей?

- Для меня это однозначно проход «Акрона». Я думал, что «Локомотив» более серьезно отнесется к Кубку России. Он всегда любил этот турнир, выигрывал его чаще других клубов. В этом чемпионате уже очевидно, что «железнодорожникам» нереально зацепиться за медали. Поэтому провальный полностью сезон можно было скрасить удачным выступлением в Кубке. Но и этого у них не получилось.

- «Акрон» продолжает свою сказку. Как вам его игра?

- Лично я получил удовольствие. Мне понравилось, как они сыграли против «Локо». Это было с душой и самоотдачей.

- Неужели вылет «Зенита», лучшей российской команды последних пяти лет, менее громкая сенсация, чем вылет ведущего борьбу за выживание в РПЛ «Локомотива»?

- Да, потому что «Зенит» вылетел от «Динамо», а «Локомотив» - от команды ФНЛ, которая там борется за выживание. При всем уважении к «Зениту», у «Динамо» тоже очень хороший состав. Оно играли в прошлом финале Кубка. Это команда, которая может и обязана вести борьбу за медали в чемпионате России. Там собраны классные исполнители, футболисты-сборники. Не понимаю тех, кто говорил перед матчем, что «Зенит» легко разберется с москвичами.

- Насколько результат этого матча справедлив по игре?

- «Динамо» играло лучше. В концовке оно, вообще, прижало «Зенит» к своим воротам так, словно Питер играет матч с серьезной командой уровня Лиги чемпионов. Команда Йокановича должна была забивать еще в основное время и решать все вопросы, не доводя дело до пенальти. Моменты для этого были созданы хорошие. Плюс у гостей еще украли пенальти.

- Пенальти в том моменте, когда рассматривался возможный фол Клаудиньо?

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- Конечно. Там был чистейший пенальти. Человек не успевает сыграть в мяч и ударяет в ногу в своей штрафной площадке игрока атакующей команды. Не понимаю, как можно было за такое не поставить «точку»?

- Но судья был рядом, буквально, в нескольких метров от того эпизода и все видел хорошо своими глазами. А потом еще очень долго смотрел ВАР…

- Это еще больше вызывает вопросов. Для чего тогда смотреть все эти видеоповторы во время игры? Хорошо, что восторжествовала все же справедливость, и «Динамо» прошло дальше.

- «Зенит» играл без Малкома, и это сразу отразилось на количестве забитых мячей. Получается, сколько бы бразильцев не было в составе, но зависимость именно от Малкома очень велика?

- Получается, так. Даже в тех отрезках, когда «Зенит» владел игровым преимуществом и пытался создавать моменты, все было настолько примитивно и просто, что не вызывало никаких проблем у защитников «Динамо» и вратаря. Они все читали или перехватывали.

- Кто сейчас главный фаворит на победу в Кубке России в этом сезоне?

- Их несколько. Это и «Динамо», и «Спартак», и ЦСКА.

Сергей Беседин