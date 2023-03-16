​«Локомотив» объяснил ситуацию с карточками Баринова – заявление клуба

«Локомотив» вылетел из Кубка России, проиграв «Акрону» в серии пенальти. Если бы «железнодорожники» победили, то им грозило бы техническое поражение. У «Акрона» была бы возможность подать протест из-за участия в матче дисквалифицированного Дмитрия Баринова (полузащитник накопил две жёлтые карточки в двух матчах со «Спартаком» в верхней части сетки).

«Локомотив» выступил с заявлением, в котором объяснил ситуацию. Сотрудник клуба, который проверял карточки, посчитал, что у Баринова было одно предупреждение. Связано это со сроками проведения стадий турнира. Человек посчитал, что раз карточки аннулируются перед проведением 1/4 финала нижней части сетки, то речь идёт о 25 февраля (в этот день проходил первый матч нижней части сетки). К тому моменту первый матч между «Локомотивом» и «Спартаком» уже состоялся.

Отмечается, что сотрудник клуба не проявил осмотрительности и не обратился в РФС за разъяснениями. «Локомотив» применил к нему дисциплинарные санкции.