В начале 90-х годов скромная «Дружба» из Майкопа дошла до полуфинала Кубка России, где с минимальным счётом уступила бронзовому призёру последнего чемпионата СССР и будущему победителю турнира московскому «Торпедо». Одним из футболистов, который играл тогда в команде, был Влад Щипилов. Мы связались с экс-полуфиналистом Кубка России и обсудили прошедший матч «Локомотива» с «Акроном».

- Другой московский клуб «Локомотив» проиграл свой матч еще до игры. У вас есть объяснение тому, как в таком клубе, как «Локомотив» с многомиллионым долларовым бюджетом, произошла такая грубая ошибка персонала?

- Такое бывает. Редко, но бывает. И миллионные бюджеты тут не играют роли, - заявил Щипилов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». - Я помню, как нечто подобное было в матче чемпионата, когда «Локомотив» играл с «Зенитом». Тогда у Питера из-за неправильной замены вышло больше игроков-легионеров, чем было положено по регламенту.

- Кто виноват в этом случае?

- Честно, даже не знаю.

- Одни люди говорят, что это вина судей и что они должны были проверить протокол стартовый и указать «Локо» на ошибку. Другие говорят, что в этом виноваты работники «Локомотива» и именно они должны были понести наказание, если бы москвичи выиграли на поле. Есть и те, кто винит во всем капитана Баринова. Вы что думаете?

- Баринов точно не виноват. Он мог и забыть о том, что, например, в первом матче со «Спартаком» у него была желтая карточка. Не стал бы я винить и судей. Как я понял, с этого сезона они не несут ответственности за то, кого вносят в протокол команды, и не обязаны ничего проверять. Тут больше вина того, кто отвечает в самом «Локомотиве» за это. Я не могу сказать, кто за этим следит в «Локомотиве»: начальник, администратор, кто-то из помощников главного тренера.

- Клубы тратят огромные деньги на аналитику, на тренеров, на штаб, на персонал, на помощников, на сбор и обработку всяких статистических данных, но при этом допускает такие невероятные организационные ошибки, что сам себя обрекает на вылет из Кубка. В чем причина?

- Согласен. Это очень непрофессионально. Но хорошо, что не дошло до всех этих разбирательств, и «Акрон» честно выиграл на поле.

- В свое время ваша команда наделала шума в Кубке России и дошла до полуфинала. У «Акрона» есть шансы повторить хотя бы ваше достижение и дойти до полуфинала?

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- Ой, это так давно было, когда мы играли (смеется). Мы тогда хорошо погремели в Кубке, выбили Владикавказ (ныне «Алания» - прим. авт.). Проиграли только в полуфинале 0:1 «Торпедо», а это была команда, которая выиграла бронзовые медали последнего чемпионата СССР. О нас тогда многие говорили. Конечно, людям интересно, когда маленькая команда выбивает большие клубы, если они за эти клубы сами не болеют (смеется). Примерно в такой же ситуации сейчас находится «Акрон». Лично мне бы хотелось, чтобы он прошел как можно дальше.

- Насколько вас удивило поражение «Локо» команде, которая ведет борьбу за выживание в ФНЛ?

- Не могу сказать, что сильно удивился поражению «Локо». Понимал, что на один матч, да еще и дома «Акрон» очень хорошо настроится и может дать хороший бой. Так и получилось.

- Гости играли без Дзюбы в нападении. Можно ли сказать, что «Локо» теперь стал зависимым от Дзюбы в плане результата и игры в атаке?

- У «Локомотива» были моменты и без Дзюбы. Тот же Пиняев мог забивать. Я думаю, что они проиграли больше по другой причине. У них был очень сложный матч в Грозном, где больше 30 минут пришлось играть 9 на 11. Просто сказалась усталость, как физическая, так и эмоциональная.

- И последний вопрос: кто выиграет в этом году Кубок России?

- Пусть будет «Акрон» (смеется).

Сергей Беседин