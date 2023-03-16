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Кубок России

Силкин рассказал, что нужно для победы в Кубке России

16 Марта 2023 • 13:16 Комментировать

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о шансах «бело-голубых» на победу в нынешнем розыгрыше Кубка России.

«Это непредсказуемо. Кубок - один матч, в котором может произойти что угодно. В одной игре можно прыгнуть выше головы. Кто лучше и безошибочно сыграет, тот и пройдет дальше», - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что динамовцы пробились в полуфинал Пути регионов Кубка России, победив на выезде петербургский «Зенит». Матч на «Газпром Арене» завершился вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Динамо» - 5:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин
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