Экс-полуфиналист Кубка России в составе «Дружбы» из Майкопа Влад Щипилов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» удивился решению главного арбитра матча «Спартак» - «Урал» Сергея Карасёва не назначить пенальти в пользу хозяев, а также похвалил команду из Екатеринбурга.

- Московский «Спартак» снова не сумел обыграть у себя дома «Урал». В чем причины?

- Не скажу ничего нового. Просто «Урал» - очень организованная команда. Там играют опытные футболисты, которые знают, что и как надо делать. Еще у них хороший и опытный тренер. Квалификация Ганчаренко давно всем известна. Виктор Михайлович все и всем доказал.

- На ваш взгляд, ничья 1:1 в первом кубковом матче - справедливый итог?

- Я думаю, «Урал» должен был даже побеждать. Максименко дважды выручил и вытащил «мертвые мячи». Но в концовке уже «Спартак» играл лучше и упустил тоже хороший момент, когда Квинси Промес не забил.

- Что скажите по судейству? Есть вопросы к Карасёву по поводу пенальти, который он мог назначить, но не сделал этого?

- Если честно, мне непонятно. Буквально пару дней назад мы видели похожий момент в матче «Спартак» - «Факел», и там точно за такое же действие пенальти дали. Объясните мне, в чем разница между этими эпизодами? Лично я ее не вижу. Получается, что одни и те же ситуации у нас трактуются совершенно по-разному. Я считаю, что это ненормально.

- Судьи оправдались тем, что просто не заметили тот момент. Главный судья был далеко от эпизода, а бригада ВАР просто не увидела на экране сразу нарушение и поэтому не подсказала Карасёву. Верите в это?

- Нет, не верю. Ну что значит, не заметили? У них там 20 экранов, и на каждом из них разные ракурсы. Они смотрят матч, буквально, под микроскопом. Как можно не заметить?

- Кто лучшие игроки или игрок этого матча?

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- У «Спартака», конечно, Максименко. У «Урала» я бы отметил Мишкича и Помазуна. Вратарь «Урала» тоже здорово сыграл.