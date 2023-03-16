Силкин - о матче «Зенит» - «Динамо»: «Понятно, за кого и для кого судят»

Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о судействе во вчерашнем матче между «бело-голубыми» и петербургским «Зенитом» в Кубке России.

«Справедливая победа. «Динамо» больше хотело выиграть. «Зенит» в конце мог и не дотянуть до пенальти. Судейство? Понятно, за кого и для кого судят. Конечно, это неприятно видеть», - приводит слова Силкина издание «Спорт-экспресс».

В игровое время команды не смогли определить победителя – встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты московского «Динамо» - 5:4.