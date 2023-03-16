Зарема: «У судей кровь из глаз не течёт после таких матчей?»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, продолжает выражать возмущение работой судьи Евгения Кукуляка во вчерашнем матче Кубка России «Зенит» - «Динамо».

«У судей кровь из глаз не течет после таких матчей?» - приводит слова Заремы издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что во втором тайме Кукуляк принял очень спорное решение после просмотра ВАР, не назначив пенальти в ворота «Зенита» после падения нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Петербургский клуб вылетел из Кубка России, уступив москвичам в серии пенальти – 4:5.