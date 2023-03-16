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Губерниев: «Может, у судьи Кукуляка боязнь телевизора»

16 Марта 2023 • 11:13 Комментировать

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал спорный момент, случившийся во вчерашнем кубковом матче между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Во втором тайме главный рефери Евгений Кукуляк не назначил пенальти после столкновения Клаудиньо и Константина Тюкавина в штрафной площадке «сине-бело-голубых».

«Все видели, что там был пенальти - даже тюменские ежи. Наверное, Кукуляку стоит проверить зрение, если он ничего не увидел. А может, он боится чего-то. Может, у него боязнь телевизора», - приводятся слова Губерниева в телеграм-канале «РБ Спорта».

«Динамо» по итогу прошло дальше, победив «Зенит» в серии послематчевых пенальти - 5:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Дмитрий Губерниев Евгений Кукуляк
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