Агент Тюкавина: «Кукуляк зассал поставить пенальти в ворота «Зенита»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о спорном эпизоде в матче против «Зенита», когда главный судья Евгений Кукуляк на поставил пенальти в ворота петербургского клуба.

«Кукуляк зассал поставить пенальти. Клаудиньо попадает по икроножной мышце. Можно сразу два кубка разыгрывать - один почетно отдать «Зениту». Мы разный футбол смотрим. Это ужас», - передает слова агента «РБ Спорт».

После завершения встречи представители «Динамо» предложили проверить Кукуляка на детекторе лжи.

Матч завершился победой москвичей в серии пенальти – 5:4. В игровое время была зафиксирована ничья со счетом 1:1.