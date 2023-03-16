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Кубок России

Гладилин - о вылете «Зенита»: «То, что случилось поражение в Кубке, не показатель»

16 Марта 2023 • 11:00 Комментировать

Бывший рулевой московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об исходе противостояния между петербургским «Зенитом» и «Динамо» в Кубке России.

«Зенит» станет чемпионом по итогам сезона. То, что случилось поражение в Кубке, не показатель. Отдельно взятый матч может сложиться как угодно. Во всех же играх побеждать нельзя», - приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Напомним, что кубковый матч завершился вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Динамо» - 5:4.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место, а москвичи располагаются на четвертой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Валерий Гладилин
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