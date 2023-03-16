Аршавин отреагировал на вылет «Зенита» из Кубка России

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о вылете команды Сергея Семака из Кубка России.

«Игра «Зениту» дается с трудом, когда надо включиться в конце. «Зенит» играл в том же стиле, что и в чемпионате. Не получилось забить больше, и всe решилось в серии пенальти», - передает слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» на своем поле принимал московское «Динамо» Поединок завершился вничью со счетом 1:1 Судьба противостояния решилась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались игроки столичной команды – 5:4.