Чистяков: «На Тюкавине не было пенальти, я видел момент»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал спорный момент во вчерашнем матче Кубка России против московского «Динамо». Во втором тайме главный рефери матча Евгений Кукуляк не назначил пенальти в ворота «сине-бело-голубых» после столкновения Клаудиньо и Константина Тюкавина.

«Момент я видел. Там не было пенальти, потому что не была фола. Судья же посмотрел видеоповтор и не назначил 11-метровый удар. Значит не было нарушения», - передает слова защитника «Спорт день за днём».

Напомним, что Кукуляк воспользовался системой ВАР. После просмотра повтора арбитр принял решение не ставить 11-метровый удар.

Матч завершился вничью со счетом 1:1, в серии пенальти победило «Динамо» - 5:4.