Зарема: «За «Динамо» против «Зенита» болела вся страна»

Жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала вылет петербургского «Зенита» из Кубка России по итогам противостояния со столичным «Динамо».

«Как бы судья ни извращался, «Зенит» вылетел! Поздравляю «Динамо», молодцы! За них болела вся страна», - приводятся слова Заремы в телеграм-канале Миколе Антонова.

Напомним, что встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых 11-метровых ударов победили динамовцы – 5:4.

«Динамо» шагнуло в следующий этап турнира, а «Зенит» завершил свое участие.