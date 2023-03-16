«Предательство футбола»: Салихова разнесла судью матча «Зенит» - «Динамо»

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, гневно высказалась о работе главного судьи Евгения Кукуляка в матче Кубка России между петербургским «Зенитом» и столичным «Динамо».

«Анархия, хаос, предательство футбола», - приводятся слова Салиховой в телеграм-канале «Дай ударить».

Напомним, что во втором тайме Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита» после подсказки ВАР.

Матч завершился вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказалось «Динамо» - 5:4. Московский коллектив пробился в следующий раунд, а «Зенит» вылетел из турнира.