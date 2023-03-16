Ловчев объяснил, почему «Спартак» не смог обыграть «Урал»

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о результате первого поединка между «красно-белыми» и екатеринбургским «Уралом» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась вничью со счетом 1:1.

«Спартак» был выхолощенный. Не было лёгкости в том, как ходит мяч, что связано и с качеством поля. «Спартак» устал, эмоционального завода от противостояния с этим соперником не случилось», - оставил сообщение эксперт в своих социальных сетях.

Добавим, что ответный поединок между командами состоится в Екатеринбурге 5 апреля.